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Меркачева не исключила родственную связь между Ефремовым и Белоусовой

Правозащитница Меркачева не исключила тюремное свидание Ефремова с Белоусовой
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Валерий Левитин/РИА Новости

Член Совета при президенте России по правам человека, журналистка и писательница Ева Меркачева в беседе с порталом «Страсти», что Михаил Ефремов проводил свидания с актрисой Дарьей Белоусовой в колонии.

Меркачева отметила, что свидания в колонии возможны между гражданскими супругами и родственниками.

«Возможно, у них есть некая родственная связь. Я не знаю, приходится ли Дарья дальней родственницей Михаилу Ефремову или нет. В целом же такие свидания могут проводиться между женихом и невестой. Не случайно некоторые браки совершаются, когда один из будущих супругов находится за решеткой. Обычно у них сначала бывает краткосрочное свидание, а потом длительное, для того чтобы понять, подходят они друг другу или не подходят», — рассказала журналистка.

3 июня Telegram-канал SHOT утверждал, что Михаил Ефремов завел в колонии тюремный роман с артисткой Дарьей Белоусовой.

По данным издания, Белоусова приезжала к Ефремову, чтобы провести с артистом трое суток в спецблоке ИК. Это специальная комната для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Отмечается, что артисты увиделись за несколько месяцев до УДО.

Ранее Михаил Ефремов попал в базу «Миротворца», пока сидел.

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