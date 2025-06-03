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Парк культуры
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Михаил Ефремов сходил в колонии на свидание с 41-летней актрисой

SHOT: актер Михаил Ефремов завел тюремный роман с Дарьей Белоусовой
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Алексей Майшев/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов завел в колонии тюремный роман с артисткой Дарьей Белоусовой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Белоусова приезжала к Ефремову, чтобы провести с артистом трое суток в спецблоке ИК. Это специальная комната для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Отмечается, что артисты увиделись за несколько месяцев до УДО. В один из последних дней актеры оставили автограф соседу из другой комнаты.

SHOT утверждает, что первые слухи о романе Ефремова и Белоусовой появились в 2020 году. Актриса снимала квартиру в Казарменном переулке. Из того же дома Ефремова увозили на допрос. По словам хозяйки квартиры, Ефремов и Белоусова там регулярно пили и много курили.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. 9 апреля он освободился из Белгородской колонии.

Ранее директор Ефремова отказалась обсуждать возвращение артиста в кино.

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