К 90-летию Юрия Соломина устроят марафон на ТВ

Киномарафон к 90-летию со дня рождения Юрия Соломина пройдет на ТВ

Марафон в честь дня рождения народного артиста СССР Юрия Соломина пройдет с 17 по 18 июня на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

18 июня Юрию Соломину могло исполниться 90 лет. Его не стало 11 января 2024 года.

Марафон стартует с детектива «Крик тишины» 17 июня в 19:40. 18 июня в 19:40 показ картин с Соломиным продолжит оскароносный фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала». Лента снята по мотивам произведений военного востоковеда и путешественника Владимира Арсеньева.

Для того чтобы выбрать исполнителя на роль Арсеньева, японский режиссер попросил советскую сторону показать фильмы с участием актеров-претендентов. В качестве презентации Юрия Соломина были выбраны две серии картины «Адъютант его превосходительства». Куросава посмотрел все пять эпизодов и утвердил актера без дополнительных проб.

В 22:20 зрители смогут посмотреть документальный фильм «Юрий Соломин. Власть таланта», в котором актер рассказывает о жизни и творчестве. Завершится марафон в 23:10 показом картины «Адъютант его превосходительства».

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