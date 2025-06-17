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Водонаева повесила картины в квартире кота: «Эскобар очень благодарен»

Блогерша Алена Водонаева сообщила, что повесила картины в квартире своего кота
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Telegram-канал «VODA»

Телеведущая и блогер Алена Водонаева опубликовала в Telegram-канале ролик, как вместе с родителями украсила квартиру своего кота Эскобара.

«Сегодня папа повесил мне все картины, которые ждали своего часа в этой квартире. В этой квартире у нас живет кот», — написала знаменитость.

В ролике Водонаева помогает отцу, который сверлит стены, правильно повесить несколько картин. «Мам, красиво?» — спрашивает звезда у родительницы, на что та ей отвечает: «Да, очень красиво». По словам блогерши, в этой квартире Эскобар живет один, но она проводит в апартаментах много времени, поскольку оборудовала там офис.

Интернет-пользователи в комментариях похвалили Водонаеву за то, что она поддерживает теплые отношения с родителями. Фанаты блогерши также отметили красивую внешность ее отца.

«Эскобар очень благодарен»; «Главное, чтобы котику понравилось»; «Какое же удовольствие наблюдать за рукастыми мужчинами», — написали под постом.

Речь идет о квартире Водонаевой площадью 130 квадратных метров на Ленинском проспекте в Москве. Сама блогерша вместе с сыном проживает в районе Хамовники. 50-метровая двухкомнатная квартира в элитном районе обошлась экс-участнице «Дома-2» в 19 млн рублей.

Ранее сообщалось, что звезда «Операции «Ы» Селезнева отказалась от празднования 80-летия из-за здоровья.

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