Звезда «Операции «Ы» Селезнева отказалась от празднования 80-летия из-за здоровья

Актриса Алена Яковлева заявила, что звезда «Операции «Ы» и других приключений Шурика» Наталья Селезнева живет в затворничестве, поэтому не будет отмечать свое 80-летие в Театре сатиры. Слова экс-коллеги народной артистки России передает «Абзац».

«Она же сейчас редко выходит из дома. Наталья Игоревна давно не приезжала в театр, больше у себя находится. Мы периодически общаемся по телефону», — рассказала Яковлева.

По словам актрисы, сейчас Селезнева чувствует себя по-разному — «возраст все-таки». В летнее время, уточнила артистка, звезда фильмов Леонида Гайдая много времени проводит на даче.

«Там ей комфортнее. Возможно, она и не захочет отмечать юбилей в Москве», — добавила Яковлева.

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в московской семье фотографа и художницы. С ранних лет она выступала на театральной сцене, а в 1965 году снялась в фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», а затем и в лентах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!».

В 1966-м Селезнева окончила театральное училище имени Бориса Щукина и устроилась в Театр Сатиры, где играла в спектаклях «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Интервенция», «Горе от ума» и многих других.

В 2021 году Селезнева перенесла операцию по замене коленного и тазобедренного суставов и взяла паузу в карьере. В 2023-м артистка впервые приняла участие в постановке Театра Сатиры после двух лет затворничества. Во время спектакля актриса находилась в кресле, поскольку не может самостоятельно ходить после хирургического вмешательства.

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