На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Операции «Ы» Селезнева отказалась от празднования 80-летия из-за здоровья

Актриса Яковлева заявила, что Селезнева редко выходит из дома из-за возраста
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Актриса Алена Яковлева заявила, что звезда «Операции «Ы» и других приключений Шурика» Наталья Селезнева живет в затворничестве, поэтому не будет отмечать свое 80-летие в Театре сатиры. Слова экс-коллеги народной артистки России передает «Абзац».

«Она же сейчас редко выходит из дома. Наталья Игоревна давно не приезжала в театр, больше у себя находится. Мы периодически общаемся по телефону», — рассказала Яковлева.

По словам актрисы, сейчас Селезнева чувствует себя по-разному — «возраст все-таки». В летнее время, уточнила артистка, звезда фильмов Леонида Гайдая много времени проводит на даче.

«Там ей комфортнее. Возможно, она и не захочет отмечать юбилей в Москве», — добавила Яковлева.

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в московской семье фотографа и художницы. С ранних лет она выступала на театральной сцене, а в 1965 году снялась в фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», а затем и в лентах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!».

В 1966-м Селезнева окончила театральное училище имени Бориса Щукина и устроилась в Театр Сатиры, где играла в спектаклях «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Интервенция», «Горе от ума» и многих других.

В 2021 году Селезнева перенесла операцию по замене коленного и тазобедренного суставов и взяла паузу в карьере. В 2023-м артистка впервые приняла участие в постановке Театра Сатиры после двух лет затворничества. Во время спектакля актриса находилась в кресле, поскольку не может самостоятельно ходить после хирургического вмешательства.

Ранее продюсер Лавров назвал Shaman неприятным и отталкивающим из-за звездной болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами