Прилучный о запрете на въезд в Латвию: «Слава богу, что запретили, а то я уж нервничал»

Актер Прилучный признался, что испытал облегчение от запрета на въезд в Латвию

Актер Павел Прилучный заявил, что испытал облегчение, когда власти Латвии запретили ему въезд на территорию страны. Слова звезды «Мажора» передает Ura.ru.

«Слава богу, что запретили, честно говоря, а то уж я нервничал, что не запретят», — сыронизировал исполнитель.

Прилучный отметил, что не владеет имуществом в прибалтийской стране. Со страной его связывает только экс-супруга — актриса Агата Муцениеце, с которой он развелся в 2020 году. Муцениеце родилась в столице Латвии Риге, училась там в университете, однако после поступила во ВГИК и стала развивать актерскую карьеру в России.

У актрисы нет российского гражданства, в России она живет с ВНЖ. Как объясняла Муцениеце, она не может получить двойное гражданство из-за законов Латвии.

16 июня глава латвийского МИД Байба Браже заявила о запрете на въезд в страну актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой на неопределенный срок на своей странице в соцсети X. Решение, пояснила она, было принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции. Российских знаменитостей признали персонами нон-грата в Латвии и посчитали «угрозой нацбезопасности».

Ранее имеющего гражданство Израиля Галкина призвали отправиться на передовую.