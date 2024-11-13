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Агентство Глызина потерпело убытки почти в 2 млн рублей

У музыкального агентства Глызина обнаружили убытки в 1,7 млн рублей

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженный артист России Алексей Глызин потерпел убытки на музыкальном агентстве. Это выяснила «Газета.Ru».

Выручка компании ООО «Глызин Шоутур» составила около 14,9 миллиона рублей за 2023 год. В документах, полученных изданием, сказано, что прибыль фирмы ушла в минус. У компании артиста обнаружены убытки в почти 1,7 миллиона рублей.

Алексей Глызин начал свою карьеру в 1970-х в ВИА «Добры молодцы». Он выступал в различных коллективах, но в 1988 году начал сольную карьеру. В 2006-м певец удостоился звания заслуженного артиста России, в 2017-м получил премию «Шансон года».

В январе Глызин признался, что творил разврат на гастролях в молодости. По словам певца, он часто флиртовал с молодыми поклонницами, что стало причиной развода с его первой женой Людмилой. Он отметил, что сейчас бы так не поступил. Однако раньше во время гастролей артист позволял себе легкомысленные поступки. По словам певца, тогда он уже был женат на гимнастке Сании Бабий.

Глызин отметил, что подобное поведение заставило Бабий подать на развод. Только тогда, как отметил артист, он понял легкомысленность своих поступков. Певец признался, что изменил свой образ жизни ради возлюбленной. Бабий и Глызин вместе уже более 30 лет.

Ранее у певца Ислама Итляшева нашли долги перед ФНС.

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