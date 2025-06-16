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Дмитрий Маликов вспомнил, как пережил кризис в браке

Певец Дмитрий Маликов признался, что пережил кризис в браке благодаря жене
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Певец Дмитрий Маликов вспомнил в YouTube-интервью каналу «FameTime TV», что пережил последний кризис в отношениях с супругой Еленой Изаксон в 2008 году.

По словам Маликова, им с супругой удалось преодолеть проблемы в браке на фоне осознания, что «идти рука об руку лучше, чем разбегаться». Сейчас, отметил композитор, он «поругивается» с женой, но недолго и не сильно.

«Лена мудрая женщина. Ее мудрость в умении держать баланс и ситуацию под контролем. Она сильная личность, но не передавливает, потому что мужика важно не передавить», — подчеркнул артист.

Сейчас Маликов более 30 лет женат на Елене Изаксон. У них двое общих детей — 25-летняя дочь Стефания и младший сын Марк. В той же беседе Маликов признался, что за Марка на данный момент чувствует больше ответственности, чем за дочь. Певец проводит с наследником много времени и даже изменил свой образ жизни ради него.

«Когда у тебя во взрослом возрасте появляются дети — это ценность момента. Хочу, чтобы он был умным, хорошо воспитанным, порядочным, понимал ответственность, был не обязательно музыкантом», — отметил он.

В конце мая сообщалось, что Маликов впервые за долгое время вышел в свет с женой. Супруги посетили премьеру киноспектакля «Жил. Был. Дом.»

Ранее балерина Анастасия Волочкова высказалась о романе Муцениеце с Керимовым.

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