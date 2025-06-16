«Дикая мята-2025» собрала 50 тысяч зрителей, несмотря на сложные погодные условия

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» посетили более 50 тысяч зрителей в 2025 году

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» посетили более 50 тыс. зрителей за три дня. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе мероприятия.

Крупнейший музыкальный open-air страны прошел с 13 по 15 июня 2025 года в Тульской области. На семи сценах «Дикой Мяты» было проведено около 120 концертов — в том числе на нем свое 40-летие отметила группа «Ария», а группа The Hatters спела хором со слушателями.Также зрителей порадовали своими выступлениями ZOLOTO, «Три дня дождя», «ХЛЕБ», Saluki, Polnalyubvi, Drummatix, «Заточка», «Базар», Jane air, TMNV, Петр Налич, «Гудтаймс», «Смешband» и другие.

Продюсер фестиваля Андрей Клюкин признался, что в этом году организаторы ограничили продажи билетов до 15 тыс. в целях минимизации рисков.

«А еще фестиваль показал, что я работаю с лучшими профессионалами индустрии. Были сложные погодные условия, не было сотовой связи, интернета, было пять технических отключений по линии энергетиков. Но главное, что этого не почувствовали гости. Все семь сцен работали безупречно», — отметил он.

«Дикая мята» ежегодно проводится с 2008 года, в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводили из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. В 2022 году фестиваль проводился в течение 10 дней.

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