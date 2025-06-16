Названа дата премьеры «Театральной зоны» с Кологривым в колонии

Комедийный сериал «Театральная зона» о том, как бывший театральный режиссер ставит пьесу Шекспира в колонии, выйдет онлайн 1 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

По сюжету режиссер тульского ТЮЗа попадает в тюрьму за поджог театра и должен добиться освобождения, поставив «Ромео и Джульетту» с заключенными и охранниками в ролях. Заключенные-актеры не скрывают вражды с охранниками и планируют побег.

Червонцева, художественного руководителя театра, сыграл Борис Дергачев.

«Сыграть режиссера в кино — это победа для актера, который долгое время работал в театре, а я до сих пор работаю в «Электротеатр Станиславский» и всю жизнь общаюсь с режиссерами. В юморе проекта мы старались обходить пошлые вещи, которые могут возникнуть на фоне того, что весь процесс происходит в тюрьме», — отметил он.

Никите Кологривому досталась роль местного авторитета-романтика, становящегося артистом.

«Он достаточно трогательный, и им руководит любовь. И именно поэтому я и решил, что должен сыграть такого персонажа — добро побеждает зло внутри него», — делится Кологривый.

Режиссером проекта стал Ашот Кещян, генеральные продюсеры — Сарик и Гевонд Андреасяны («Ресторан по понятиям», «Бедный олигарх», «Жизнь по вызову»).

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