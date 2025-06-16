Юрий Хованский не может продать квартиру, в которой его задержали

Переехавший в Сербию блогер Юрий Хованский не может продать квартиру в клубном доме в Санкт-Петербурге, где его задержали в 2021 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

За четыре года он сбросил цену на 16 миллионов рублей. Сейчас за трехкомнатную квартиру Хованский просит 29 млн рублей и снижает стоимость почти каждый месяц.

В 2021 году после задержания Хованского в сети завирусились фотографии его квартиры с горами пустых бутылок и другого мусора. Через месяц после ареста чистую квартиру выставили на продажу за 45 миллионов рублей, но покупателя не нашлось.

Известно, что блогер вывез из жилья почти всю технику и мебель. Новому владельцу достанется кухня, стойка для микрофона, диван, джакузи и несколько стульев.

С сентября 2022 года Хованский вместе с супругой проживает в Сербии. Свой переезд блогер объяснил страхом быть призванным в армию. По его словам, он также предлагал эмигрировать в Сербию своим родителям, но они отказались.

В конце 2024 года блогер говорил, что не собирается возвращаться в Россию.

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