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Блогер Хованский отказался возвращаться в Россию

Блогер Юрий Хованский заявил, что не хочет возвращаться в Россию

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Юрий Хованский/YouTube

Российский блогер Юрий Хованский, проживающий в Сербии, заявил в видео на своем YouTube-канале, что не планирует возвращаться в Россию.

«В Россию я возвращаться не собираюсь», — сказал Хованский.

По словам блогера, в Сербии живет много русскоязычных людей, однако при этом все его новые друзья являются сербами.

В октябре Хованский рассказывал в Telegram-канале, что выбил зубы рэперу Славе КПСС (настоящее имя Вячеслав Машнов). По словам блогера, потасовка случилась на концерте артиста. В результате Слава КПСС лишился зуба. Хованский уточнил, что уже помирился с рэпером и опубликовал совместное фото с ним.

С сентября 2022 года Хованский вместе с супругой проживает в Сербии. Свой переезд блогер объяснил страхом быть призванным в армию. По его словам, он также предлагал эмигрировать в Сербию своим родителям, но они отказались.

В июле Хованский раскритиковал жизнь в Европе. Он заявил, что в Европе грязнее, чем в России. По мнению блогера, в роликах о путешествиях его коллег видно, что за рубежом много бездомных и наркоманов.

Ранее Хованский опубликовал трейлер своей игры Long Live Caesar.

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