Продюсер Жанны Фриске раскрыл факт о ее жизни вне сцены

Продюсер Сергей Тюпаев признался в беседе с NEWS.ru, что певица Жанна Фриске очень сильно повлияла на его жизнь.

Тюпаев рассказал, что познакомился с Фриске в 2010 году. По словам продюсера, образ певицы не сочетался с ее внутренним миром. Он заявил, что артистка была очень нежной, чуткой, ранимой и доброй.

«Я помню, мы с ней сидим. Это 2010 год. Я говорю: «Жан, как у тебя на личном плане?» Она говорит: «Сереж, есть две квартиры, две машины. А любви-то и нет». Я говорю: «Жан, как так может быть? Тебя любит каждый второй мужчина». Она говорит: «Сереж, любят-то не меня, а Жанну Фриске». Я тогда не понимал в силу возраста, о чем она говорит. А сквозь годы я понял, что это сторона медийности человека», — поделился продюсер.

В 2013 году Жанне Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. Все это время за ней ухаживали и поддерживали родственники и Ольга Орлова. 15 июня 2015 года певицы не стало.

Ранее «Человек-улыбка» Василенко признался, что у него был роман с Жанной Фриске.