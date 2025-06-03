Семья Федора Шаляпина запретила известному артисту приезжать к ним

Певец Прохор Шаляпин заявил в передаче «ШОРТС ШОУ!», что родственники Федора Шаляпина не пустили его к дочери звезды оперы Марине.

Шаляпин признался, что приехал в Рим к дочери оперного певца, но его не пустили ее родственники. На тот момент у женщины произошел инсульт. Артист рассказал, что семья Шаляпиной посчитала его аферистом. У дочери оперного певца было два дома в Риме.

«Но я действительно признался Марине Федоровне, что пра-правнук Василия Ивановича, это брат Федора Шаляпина. Рассказал ей эту легенду. Она охотно в нее поверила и ждала меня в гости, но не допустили. Все решили, что я корыстный, и совершенно не поняли, что я просто хотел увидеть бабушку. Обнять ее и сфотографироваться», — поделился певец.

Шаляпин уверил, что ему не нужны были деньги и недвижимость Марины Шаляпиной-Фредди.

При рождении Прохор Шаляпин получил имя Андрей Андреевич Захаренков. В возрасте 15 лет он приехал в Москву, а позже принял участие в конкурсе молодых исполнителей «Утренняя звезда» и стал финалистом проекта «Фабрика звезд-6».

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что вернется в «Пусть говорят» за 50 млн рублей.