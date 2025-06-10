«Человек-улыбка» Василенко признался, что у него был роман с Жанной Фриске

Блогер Николай Василенко признался, что у него был роман с Жанной Фриске

Ростовский блогер Николай Василенко на YouTube-шоу Forbes признался, что в 00-х встречался с певицей Жанной Фриске.

«У нас были с ней отношения. Мы встречались. Да, серьезно. В 2003–2005 годах, давно. Жанна классная», — заявил Василенко.

«Человек-улыбка» признался, что познакомился с Фриске случайно. По словам блогера, он совершенно не догадывался, что его бывшая возлюбленная станет популярной артисткой.

«Я как-то у нее спрашивал: «Жанна, как ты это выдерживаешь, когда люди отходят и говорят о тебе, а говорят в итоге не о тебе, а они тебя перепутали с кем-то?» А она: «Ну и что, ну я актриса. Меня воспринимают как актрису. Если меня с кем-то перепутали, ну, ладно», — вспомнил Василенко.

Бизнесмен прославился в 2024 году благодаря видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям, рассказывая о погоде в городе и желая подписчикам хорошего дня. Всегда безмятежного и улыбчивого Василенко в Рунете называют человеком-антидепрессантом, живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая, амбассадором добра в России.

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