Путин поприветствовал участников конкурса имени Рахманинова

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, ему радостно слышать, что конкурс развивается, пользуется широким спросом и помогает профессиональному становлению участников. Он убежден, что программа мероприятия и выступления участников оправдают ожидания знатоков и ценителей искусства. Политик пожелал успехов и вдохновения конкурсантам.

«Посвященный Сергею Васильевичу Рахманинову — выдающемуся музыканту, патриоту и настоящему подвижнику, конкурс служит сбережению памяти о нашем великом соотечественнике, популяризации его богатейшего творческого наследия. И, конечно, он содействует развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов», — заявил президент.

Международный конкурс им. С.В. Рахманинова пройдет с 14 по 26 июня в Москве. На открытии мероприятия выступили народный артист России Денис Мацуев и заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.

Ранее директор музея имени Рахманинова процитировала крестьянку в обращении к Путину.