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Киркоров усомнился, что у 19-летней невесты Лепса есть личность

Невеста Лепса Киба заявила, что ей не нужен Киркоров для развития личности
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ТНТ

Невеста Григория Лепса, блогерша Аврора Киба, ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) народному артисту России Филиппу Киркорову после конфликта в шоу «Мастер игры».

В проекте Киркоров, играющий роль Джокера, усомнился, что Киба обладает личностью. Он попросил объяснить блогершу, кто она такая, кроме «девушки Лепса». Киба ответила, что выросла в обеспеченной семье и получила два образования. На данный момент блогерша учится в престижном вузе Лондона. Девушка добавила, что Лепс четыре раза просил у нее руки и сердце.

После заявления Кибы Киркоров ответил, что готов помочь ей развиваться как личности на проекте.

Как отметила Киба в соцсетях, она стала намного популярнее после того, как Лепс назвал ее своей женой. Девушка добавила, что несмотря на это, ее личная жизнь осталась прежней.

«Если мои родители воспитали меня так, что я не показываю все материальные блага и возможности своей семьи, это совсем не значит, что я эскорт, не личность, или моя мама «продала меня старому деду», как многие выражаются!» Наша жизнь – это результат нашего выбора, и каждый проживает свою историю так, как хочет!» — отметила блогерша.

Киба добавила, что несмотря на богатую семью, поступила в университет и заработала средства на жизнь самостоятельно.

«Ну и самое главное. Для того, чтобы быть этой самой девочкой, этой самой личностью, мне не нужны ни Филипп Бедросович, ни даже дорожка с Григорием Викторовичем, ни кто-то еще, мне нужна я сама! Просто с Гришей мой крейсер поплыл чуть-чуть быстрее. К слову, что получилось абсолютно случайно!» — заявила невеста Лепса.

Ранее Садальский выразил сочувствие Киркорову.

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