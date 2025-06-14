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Коллега сообщил о болезни актера из «Каменской» Ульянова

Актер Наумов: перед кончиной актер Ульянов мог страдать от высокого давления
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MG Media

Коллега актера театра и кино Павла Ульянова Антон Наумов сообщил о болезни товарища. Как рассказал Наумов в беседе с «Аргументами и фактами», перед кончиной Ульянов мог страдать от высокого давления.

«У него были проблемы с давлением, возможно, был скачок давления, в этот день было жарко. Но ничего не предвещало...», — поделился артист.

По словам Наумова, усопший вел здоровый образ жизни, много гулял. Заключение патологоанатома близкие пока не получили.

Ульянова не стало 12 июня. Ему был 61 год.

Актер начал сниматься в 1990-х, появлялся в сериалах и фильмах «Каменская», «Марш Турецкого», «Даун Хаус», «Я лечу» и другим. С 1991 по 2007 год работал в МХАТе имени Горького.

В последний раз на экране Павел Ульянов появился в 2022 году, когда была выпущена режиссерская версии историко-приключенческой ленты «Слуга государев» 2007 года, В картине Ульянов исполнил там роль шведского генерала.

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