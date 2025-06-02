Актеру из «Улиц разбитых фонарей» выстрелили в голову в Санкт-Петербурге

Актеру из сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерию Музыке выстрелили в голову из сигнального пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

48-летний Валерий Музыка на данный момент работает охранником. Инцидент произошел в ТРЦ «Меркурий» в Санкт-Петербурге. Мужчина пытался вывести из помещения 20-летнего парня, находившегося в состоянии опьянения. Молодой человек вел себя буйно и разбрасывал мусор на фудкорте. На тот момент ТРЦ был закрыт.

Как отмечает издание, после того как Музыка попытался его скрутить, молодой человек начал убегать. Он достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов в голову. Охранник успел прикрыться рукой. Музыка получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и незначительное повреждение плеча.

Нарушителя порядка задержали. Он получил административный штраф за хулиганство. Молодого человека отправили в изолятор. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До работы охранником Валерий Музыка более 10 лет снимался в сериалах. Он сыграл в таких проектах, как «Невский» и «Улицы разбитых фонарей».

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