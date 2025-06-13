Экс-солистка «Фабрики» пожаловалась на угрозы

Певица Саша Савельева сообщила, что звукорежиссер, которого она до этого обвинила в краже песни, вышел на связь с ней после публичного обращения. Подробности исполнительница раскрыла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пару дней назад Савельева пригрозила разоблачить мужчину, если тот не передаст ей песню в течение трех дней. Певица жаловалась, что из-за «пропажи звукорежиссера» не может выпустить трек, релиз которого уже был запланирован.

«Он [звукорежиссер] вышел на связь, но не для того, чтобы передать трек в надлежащем качестве и обсудить ситуацию, а с угрозами, обвинениями, манипуляциями, попытками запугать юридическими последствиями и даже списком требований», — заявила Савельева в новом ролике.

Экс-солистка «Фабрики» призналась, что ей жаль звукорежиссера и как профессионала, и как человека. Она уверена, что мужчина блефует и пытается спровоцировать ее. Певица уточнила, что оказалась не первой артисткой, которая столкнулась с подобной ситуацией из-за мужчины. При этом Савельева отказалась раскрывать имя звукорежиссера, поскольку «видит подводные камни» в его поведении.

Ранее стало известно, что концерты певицы Ани Лорак были отменены в России в последний момент.