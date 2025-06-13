На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России массово отменили концерты Ани Лорак: «У Лолиты похожая ситуация»

Концерты певицы Ани Лорак были отменены в России в последний момент
close
Телеканал Россия

Концерты Ани Лорак, которые должны были состояться с 13 по 16 июня в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке, были отменены в последний момент. Об этом сообщает Ura.ru.

Представитель Лорак заявил изданию, что это решение никак не связано с артисткой — все вопросы нужно задавать организаторам. При этом в промоутерской компании «Стерео Город» тоже не смогли раскрыть корреспонденту Ura.ru причину отмены выступлений исполнительницы.

«Представители компании в разговоре с агентством предложили обратиться к заявлениям относительно Лорак, которые в последние месяцы все чаще появляются в Сети. Эта ситуация схожа с той, что испытывает на себе сейчас певица Лолита Милявская», — сказано в статье.

Как сообщает Ura.ru, и Ани Лорак, и организаторы надеются, что выступления артистки все же состоятся позднее, но даты пока не были объявлены.

С 2023 по 2025 год Лолита Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. В январе 2025 года Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делает скриншоты с угрозами и планирует передать их в Следственный комитет.

Ранее Анна Asti объяснила, почему не считает Киркорова певцом номер один.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами