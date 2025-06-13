В России массово отменили концерты Ани Лорак: «У Лолиты похожая ситуация»

Концерты Ани Лорак, которые должны были состояться с 13 по 16 июня в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке, были отменены в последний момент. Об этом сообщает Ura.ru.

Представитель Лорак заявил изданию, что это решение никак не связано с артисткой — все вопросы нужно задавать организаторам. При этом в промоутерской компании «Стерео Город» тоже не смогли раскрыть корреспонденту Ura.ru причину отмены выступлений исполнительницы.

«Представители компании в разговоре с агентством предложили обратиться к заявлениям относительно Лорак, которые в последние месяцы все чаще появляются в Сети. Эта ситуация схожа с той, что испытывает на себе сейчас певица Лолита Милявская», — сказано в статье.

Как сообщает Ura.ru, и Ани Лорак, и организаторы надеются, что выступления артистки все же состоятся позднее, но даты пока не были объявлены.

С 2023 по 2025 год Лолита Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. В январе 2025 года Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делает скриншоты с угрозами и планирует передать их в Следственный комитет.

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