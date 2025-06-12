Андреасян отреагировал на упрек в том, что постоянно снимает жену: «И буду»

Режиссер Андреасян сравнил себя с Бондарчуком и Меньшовым из-за работы с женой

Режиссер Сарик Андреасян отреагировал в Telegram на пост канала «Героиня Татлера», в котором иронизируют над тем, что кинематографист часто снимает супругу Лизу Моряк в собственных проектах.

Андреасян напомнил, что участие в фильмах мужа Сергея Бондарчука принимала актриса Ирина Скобцева, Леонид Гайдай снимал в своих картинах Нину Гребешкову, а Владимир Меньшов — Веру Алентову.

«Глеб Памфилов снимал сначала музу, а затем и жену Инну Чурикову у себя в кино. Филипп Янковский снимал у себя жену Оксану Фандеру. Валерий Тодоровский снимал жену Евгению Брик…» — продолжил список режиссер.

В своем посте Андреасян упомянул порядка 20 имен известных постановщиков, которые работали вместе со своими женами, сыновьями или другими родственниками.

«В общем, дорогая «Героиня» и все, кто думал, что репостнул свежую острую шутку (нет): похоже, я в хорошей компании. К тому же, моя дорогая супруга — талантливый, яркий и любимый зрителем артист. Так что снимал, снимаю и буду снимать», — подытожил Андреасян.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В 2023 году Моряк родила Андреасяну дочь, которую назвали Элизабет. У Андреасяна есть еще двое сыновей от первого брака.

10 мая Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз. У них родилась дочь Шарлиз.

Ранее адвокат семьи Тиммы Гаврилова заявила, что Седокова запрещала Янису общаться с сыном.