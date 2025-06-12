Анна Седокова запрещала Янису Тимме смотреть фото 6-летнего сына

Адвокат отца Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что Анна Седокова запрещала баскетболисту общаться с сыном от первого брака Кристианом. Ее слова передает Super.ru.

По словам представительницы семьи спортсмена, Тимме приходилось «прятать» от Седоковой фотографию наследника, поскольку та «злилась» при виде снимка.

«Я хочу, чтобы у людей не было никаких заблуждений из-за того, что она [Седокова] все время включает жертву. Это все лицемерие! <…> Анна запрещала Янису общаться с его сыном от первого брака и даже ставить его фотографию на тумбочку», — раскрыла Гаврилова.

Сейчас, отметила адвокат, родные Тиммы намерены взыскать с Седоковой 60 млн рублей с совместного имущества экс-супругов в пользу 6-летнего сына баскетболиста. О том, что родственники подали документы в российский суд, стало известно 11 июня. Семья обратилась с иском против певицы после того, как не получила ответа от нее на досудебную претензию.

«Ни Анна Седокова, ни ее представители не хотят общаться и выходить на связь с семьей Яниса. Она сделала вид, что она бедная, несчастная, что ей совершенно невозможно жить», — отметила Гаврилова.

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