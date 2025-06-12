Приставы начали взыскивать долг со Слепакова

Приставы взыскивают долг со Слепакова по делу о нарушении закона об иноагентах

Судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании с комика и музыканта Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) задолженности по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

21 мая Таганский суд Москвы направил приставам материалы о том, что юморист признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, и ему назначен штраф в 30 тыс. рублей. По штрафу есть задолженность, которая составляет почти 5,5 тыс. рублей.

5 марта сообщалось, что Мосгорсуд назначил комику штраф в размере 30 тысяч рублей за посты в Telegram без иноагентской маркировки.

Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста России, юморист получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом, негативно отзывался о гражданах РФ. Кроме того, на своих концертах артист исполнял антироссийские песни. После начала СВО комик переехал жить в Израиль.

Ранее сообщалось, что гонорары Слепакова упали в десятки раз после отъезда из России.