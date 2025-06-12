Казахстанского рэпера потребовали не пускать в Россию из-за поддержки ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить рэперу Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) въезд в Россию. Об этом сообщает издание «Страсти».

Бородин считает, что у музыканта не должно быть возможности въезжать на территорию РФ и зарабатывать деньги на россиянах из-за его поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он подчеркнул, что ФПБК хочет обратиться в пограничную службу, чтобы артисту запретили въезд в Россию. По мнению Бородина, РФ «это не та страна, где можно сидеть на двух стульях».

Глава проекта добавил, что готов настаивать на возбуждении уголовного дела против Мамедова, если тот вновь выразит поддержку ВСУ.

В 2023 году сообщалось, что выступление Jah Khalib в Санкт-Петербурге было отменено.

Отмена выступления музыканта связана с протестами в соцсетях. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала конфликта. В своих соцсетях он поддержал жителей Украины словами «я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».

Ранее сообщалось, что фанаты Jah Khalib не могут вернуть деньги за отмененные концерты рэпера