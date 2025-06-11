СМИ раскрыли, чем занимается крестница Пугачевой

Журналист и блогер Вадим Манукян заявил, что крестница Аллы Пугачевой Алина могла отказаться от карьеры певицы из-за влияния родственников. Его слова передает издание «Абзац».

По словам Манукяна, в текущей ситуации артистам необходимо обозначать свою гражданскую позицию — в противном случае, уверил блогер, их концерты отменяются.

«Очень надеюсь, что у нее [Алины] не такие же воззрения, как у дяди [Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом)]. Хотя, если она племянница Галкина и крестница Пугачевой, влияние родни может оказаться сильным».

При этом Манукян не исключил, что Алина Галкина не стала развивать свою музыкальную карьеру, поскольку посчитала, что сейчас «не время заниматься творчеством».

В январе 2024 года крестница Пугачевой сообщила, что стала певицей. Она записала свой первый трек «Неправда» на лейбле Legacy Music. Племянница комика раскрывала, что семья не сильно разделяла ее стремление стать артисткой, так как хотела для нее профессию «посерьезнее».

«Я не вторая Алла Пугачева. Я не так талантлива, как она. И я это прекрасно понимаю. Но если хочется пробовать что-то новое, то почему бы и нет? Живем один раз, как говорится», — делилась Галкина.

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