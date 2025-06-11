На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ раскрыли, чем занимается крестница Пугачевой

Блогер Манукян: крестница Пугачевой отказалась от карьеры певицы из-за родни
close
galkinalin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист и блогер Вадим Манукян заявил, что крестница Аллы Пугачевой Алина могла отказаться от карьеры певицы из-за влияния родственников. Его слова передает издание «Абзац».

По словам Манукяна, в текущей ситуации артистам необходимо обозначать свою гражданскую позицию — в противном случае, уверил блогер, их концерты отменяются.

«Очень надеюсь, что у нее [Алины] не такие же воззрения, как у дяди [Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом)]. Хотя, если она племянница Галкина и крестница Пугачевой, влияние родни может оказаться сильным».

При этом Манукян не исключил, что Алина Галкина не стала развивать свою музыкальную карьеру, поскольку посчитала, что сейчас «не время заниматься творчеством».

В январе 2024 года крестница Пугачевой сообщила, что стала певицей. Она записала свой первый трек «Неправда» на лейбле Legacy Music. Племянница комика раскрывала, что семья не сильно разделяла ее стремление стать артисткой, так как хотела для нее профессию «посерьезнее».

«Я не вторая Алла Пугачева. Я не так талантлива, как она. И я это прекрасно понимаю. Но если хочется пробовать что-то новое, то почему бы и нет? Живем один раз, как говорится», — делилась Галкина.

Ранее продюсер Лавров вспомнил, как его «кинули с Пугачевой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами