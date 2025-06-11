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«Отдал все деньги»: продюсер Лавров вспомнил, как его «кинули с Пугачевой»

Продюсер Лавров: отдал все деньги за концерт с Пугачевой, но меня обманули
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Сергей Лавров вспомнил, что заплатил внушительную сумму за концерт Аллы Пугачевой, но артистка отказалась выступать. Его слова передает NEWS.ru.

«С Пугачевой меня кинули. Это был первый «кидок». Я отдал все деньги, а мне сказали, что она не поедет» , — раскрыл Лавров.

По словам продюсера, организаторы посоветовали ему вместо Пугачевой пригласить на сцену Филиппа Киркорова. Однако, отметил эксперт, на концерт экс-супруга Примадонны тогда «никто не пошел». Лавров также вспомнил, что на выступлениях Пугачевой всегда были аншлаги. Он также назвал артистку «более элитной» по сравнению с ее коллегой Софией Ротару.

«На нее [Пугачеву] ходили по дорогим билетам, но залы были маленькие. На Ротару ходил бедный народ, высокие цены нельзя было сделать, но она собирала стадионы. В личном общении Пугачева была абсолютно хлебосольная и добрая», — подытожил Лавров.

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

29 мая Минюст РФ сообщил, что оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами на данный момент нет из-за отсутствия с их стороны нарушений законодательства.

Ранее народный артист России Назаров заявил, что в России сохранился Советский Союз.

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