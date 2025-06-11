Звезда «Импровизаторов» узнал о разводе с женой в день своего 40-летия: «Курю на балконе»

Комик Дмитрий Позов отреагировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на то, что его супруга Екатерина подтвердила их развод в день его 40-летия.

Накануне Позова обратилась к мужу в своем личном блоге со словами благодарности за то, что тот был в ее жизни. Женщина заявила, что брак с юмористом многому ее научил и назвала их отношения «жестоким уроком». Блогерша также посоветовала супругу найти свою опору в жизни, а в конце добавила: «С Днем рождения!».

«Курю на балконе второй час в болоте рефлексий и меланхолии. Лучшее поздравление, которое я заслужил. Ладно, скоро отойду и попробую хоть раз за последние несколько лет свой день рождения провести без грусти. Хотя, получается, что уже не получается», — отреагировал юморист.

Шоумен в мае 2025 года признался, что попал в психиатрическую лечебницу. По словам юмориста, проблемы с ментальным здоровьем начались, когда он узнал о тяжелой болезни отца. Комик начал пить «больше обычного», и у него начались скандалы с женой. Позов рассказал, что съехал в съемную квартиру, но надеялся, что их отношения наладятся. Пара была вместе с 2010 года, у них двое детей: дочь Савина и сын Теодор.

Позова в конце мая выписали из больницы. Он говорил подписчикам, что ему еще предстоит долгое лечение, которое включает в себя медикаменты и терапию. Комик публично благодарил жену за поддержку и просил поклонников перестать «в чем-либо винить её».

Ранее певица Саша Савельева пригрозила разоблачить режиссера, укравшего ее песню.