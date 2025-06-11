На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезде «Ворониных» урезали желудок

SHOT: актера Дужникова прооперировали в Москве
close
Sony Pictures Television Russia

Звезде «Ворониных» Станиславу Дужникову урезали желудок ради борьбы с лишним весом, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника, здоровье Дужникова в последнее время ухудшилось из-за лишних килограммов, у него развился сахарный диабет. Операция по резекции желудка, утверждает инсайдер, прошла успешно.

Сам актер пока не комментировал информацию о хирургическом вмешательстве.

Также 52-летний Дужников известен телезрителю по сериалам «ДМБ», «Ивановы-Ивановы», «Дальнобойщики-2» и т. д.

Накануне стало известно, что режиссера Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве. Вероятно, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Денис Евстигнеев — сын народных артистов СССР Евгения Евстигнеева и Галины Волчек, автор фильмов «Лимита» и «Займемся любовью», снимался в сериале «Краткий курс семейной жизни», продюсер десятков картин.

Ранее звезду шоу «Импровизаторы» выписали из психиатрической больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами