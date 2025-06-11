Звезде «Ворониных» урезали желудок

Звезде «Ворониных» Станиславу Дужникову урезали желудок ради борьбы с лишним весом, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника, здоровье Дужникова в последнее время ухудшилось из-за лишних килограммов, у него развился сахарный диабет. Операция по резекции желудка, утверждает инсайдер, прошла успешно.

Сам актер пока не комментировал информацию о хирургическом вмешательстве.

Также 52-летний Дужников известен телезрителю по сериалам «ДМБ», «Ивановы-Ивановы», «Дальнобойщики-2» и т. д.

Накануне стало известно, что режиссера Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве. Вероятно, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Денис Евстигнеев — сын народных артистов СССР Евгения Евстигнеева и Галины Волчек, автор фильмов «Лимита» и «Займемся любовью», снимался в сериале «Краткий курс семейной жизни», продюсер десятков картин.

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