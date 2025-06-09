Умер автор «Дня Шакала» Фредерик Форсайт

Британский писатель Фредерик Форсайт, автор шпионского романа «День Шакала», умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает Би-би-си.

«Мы оплакиваем уход одного из величайших в мире авторов триллеров», — говорится в заявлении литературного агента Джонатана Ллойда.

Форсайт опубликовал более 25 книг, включая такие знаменитые романы как «День Шакала», «Досье Одессы» и «Псы войны». Они проданы тиражом более 75 млн экземпляров по всему миру.

«Триллеры Фредди, которые до сих пор читают миллионы по всему миру, определяют жанр и по-прежнему являются эталоном, к которому стремятся современные писатели. Он оставил после себя несравненное наследие, которое будет продолжать волновать и развлекать еще долгие годы», — сообщил издатель Билл Скотт-Керр.

В 2015 году Фредерик Форсайт в своей автобиографии рассказал, что более 20 лет работал в службе британской внешней разведки МИ-6.

Ранее вышел сериал по «Дню Шакала».