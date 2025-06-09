На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер автор «Дня Шакала» Фредерик Форсайт

Автор романа «День Шакала» Фредерик Форсайт умер в возрасте 86 лет
close
gp1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский писатель Фредерик Форсайт, автор шпионского романа «День Шакала», умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает Би-би-си.

«Мы оплакиваем уход одного из величайших в мире авторов триллеров», — говорится в заявлении литературного агента Джонатана Ллойда.

Форсайт опубликовал более 25 книг, включая такие знаменитые романы как «День Шакала», «Досье Одессы» и «Псы войны». Они проданы тиражом более 75 млн экземпляров по всему миру.

«Триллеры Фредди, которые до сих пор читают миллионы по всему миру, определяют жанр и по-прежнему являются эталоном, к которому стремятся современные писатели. Он оставил после себя несравненное наследие, которое будет продолжать волновать и развлекать еще долгие годы», — сообщил издатель Билл Скотт-Керр.

В 2015 году Фредерик Форсайт в своей автобиографии рассказал, что более 20 лет работал в службе британской внешней разведки МИ-6.

Ранее вышел сериал по «Дню Шакала».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами