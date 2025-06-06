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В России снимут сериал «Беременна в 16!»

Сериал «Беременна в 16!» получил прокатное удостоверение в России
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ТВ-3

Минкульт РФ выдал прокатное удостоверение пилотной серии сериала «Беременна в 16!», работу над которым ведет телеканал ТВ-3. Номер удостоверения опубликован на сайте ведомства.

По сюжету 16-летняя отличница Тоня влюбляется в главного красавца школы Семена. Она скрывает от молодого человека свой возраст, вступает с ним в интимную близость, а через пару недель узнает о беременности.

«Эта история полностью меняет не только жизнь Тони, но и жизнь молодого парня, от которого она забеременела, и ее семьи. Мы хотим поднять тему связи поколений, потому что, по сути, наблюдаем за жизнью четырех поколений — главных героев, их родителей, родителей их родителей и, собственно, вот этого нерожденного», — рассказывала режиссер Анна Курбатова.

Telegram-канал «Комендант кинокрепости» отметил, что проект анонсировали еще в конце лета 2024 года под названием «16 лет и 9 месяцев», но переименовали. Режиссером выступила Анна Курбатова («Маме снова 17»), а главные роли исполнили Дарья Матвеева («Дети перемен») и Олег Савостюк («Снегирь»). Премьера шоу ожидается в 2025 году.

Ранее сообщалось, что звезда бразильского телехита «Рабыня Изаура» прилетела в Москву.

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