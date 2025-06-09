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В Москве состоялось шествие гигантских динозавров

В Москве прошел детский фестиваль искусств «НЕБО»
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Пресс-служба фестиваля «НЕБО»

В Москве состоялся детский фестиваль искусств «НЕБО». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках фестиваля прошло более 90 событий, на которых выступило более 600 артистов. Также архитекторы, хореографы и музейные сотрудники провели интерактивы для детей и мастер-классы, а иллюстраторы и издательства сделали выставки и игровые форматы.

На мероприятии трехметровый Леонардо да Винчи в пижаме развлекал посетителей. Гости фестиваля могли присоединиться к шествию гигантских динозавров, прогулке во главе с Чиполлино, построить космический корабль на мастер-классе по архитектуре и разгадать тайны скульптур Музеона в игре-бродилке.

Фестиваль представил 6 собственных премьер. Свои спектакли показали 23 театра из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска, Альметьевска и Калининграда.

Самым ожидаемым событием стал мультижанровый спектакль Алексея Франдетти «Айболит спешит на помощь» с Евгением Мироновым. Актер сыграл капризного режиссера, доброго доктора Айболита и пирата Бармалея.

«Фестиваль расширяется и растет, и это всегда большая ответственность: в этом году у нас состоялось целых 6 собственных премьер, а участие в событии приняли театры и коллективы с географией от Калининграда до Красноярска. Я очень благодарен Департаменту культуры города Москвы, вице-мэру Наталье Сергуниной и мэру Сергею Собянину за то, что они доверились нам 3 года назад и дали дорогу фестивалю. Мы очень надеемся, что он будет развиваться: здесь кипит такая жизнь, что ты сам на время становишься прекрасным ребенком», — заявил Миронов.

Ранее Юрий Стоянов спел на премьере фильма «На деревню дедушке».

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