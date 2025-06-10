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Звезда «Кухни» сыграет в комедии про мужскую дружбу

Актер Михаил Тарабукин сыграет в комедии «Дружбаны»
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KION

Режиссер Артур Румынский начал съемки комедийного сериала «Дружбаны». Об этом «Газете.Ru» сообщает KION.

Сериал расскажет о трех лучших друзьях – Юре, Вите и Степане, которые попадают в разные неприятности и пытаются из них выбраться. В проекте нет единого сюжета, поэтому серии можно смотреть в любом порядке.

В ролях — Борис Дергачев, Михаил Тарабукин, Максим Белобородов, Алла Михеева, Михаил Башкатов, Мария Пирогова, Виктория Корлякова, Юлия Пилипович, Александр Фарбер, Руслан Ягудин, Александр Мякушко, Валерий Новиков, Юлия Такшина, Василиса Семашкова.

«Мой герой Юра в чем-то близок мне: когда рядом происходит какая-то глупость, он будет находиться в состоянии оценивания ситуации. Три героя очень разные по темпераменту, но близки по внутреннему юмору, и все трое каждый день рискуют своей жизнью. Я согласен со слоганом «Мужчины — это случайно выжившие мальчики». Вспоминая собственные детство, отрочество, юность и даже взрослую жизнь, задаюсь вопросом: «Как мы вообще остались живы?» — поделился Тарабукин.

Ранее сообщалось, что Борисов сыграет главную роль в фильме британского режиссера.

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