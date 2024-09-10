«Не надо ждать»: Митя Фомин призвал молодежь не откладывать создание семьи

Российский певец Митя Фомин поделился отношением к желанию отложить создание семьи до 30 лет. В беседе с «Пятым каналам» он призвал молодежь не откладывать то, чего действительно хочется.

«Если что-то у вас получается, то надо это делать в моменте. Не надо ждать ни 29, ни 25 лет», — сказал 50-летний артист.

По мнению Фомина, главное — получать удовольствие от жизни, которое приходит благодаря своевременным действиям.

«Просто брать и делать, потому что жизнь одна!» — заключил он.

Накануне Митя Фомин заявил, что ему в избраннице важна целеустремленность и желание работать.

«Я прощу все, но не желание не работать и быть специалистом в какой-то своей сфере», — признался исполнитель.

В марте Фомин признавался, что в школьные годы ему пришлось столкнуться с буллингом со стороны одноклассников.