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«Не надо ждать»: Митя Фомин призвал молодежь не откладывать создание семьи

Певец Митя Фомин призвал не ждать 30 лет для создания семьи, если хочется

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Пресс-служба Мити Фомина

Российский певец Митя Фомин поделился отношением к желанию отложить создание семьи до 30 лет. В беседе с «Пятым каналам» он призвал молодежь не откладывать то, чего действительно хочется.

«Если что-то у вас получается, то надо это делать в моменте. Не надо ждать ни 29, ни 25 лет», — сказал 50-летний артист.

По мнению Фомина, главное — получать удовольствие от жизни, которое приходит благодаря своевременным действиям.

«Просто брать и делать, потому что жизнь одна!» — заключил он.

Накануне Митя Фомин заявил, что ему в избраннице важна целеустремленность и желание работать.

«Я прощу все, но не желание не работать и быть специалистом в какой-то своей сфере», — признался исполнитель.

В марте Фомин признавался, что в школьные годы ему пришлось столкнуться с буллингом со стороны одноклассников.

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