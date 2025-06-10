Николай Цискаридзе объяснил, почему взял псевдоним

Балетмейстер, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что возьмет псевдоним Максим Николаев. Об этом сообщили представители МХТ имени А.П. Чехова во «ВКонтакте».

Цискаридзе объяснил, что его настоящее имя уже ассоциируется с определенным медийным лицом, которое не имеет к нему отношения. Он дебютирует в Московском Художественном театре. Поэтому танцор решил взять псевдоним.

«(Николай Цискаридзе) человек подтянутый, бодро идущий по жизни. Если применительно к балету, то он всегда в трико, всегда главный герой. А я по своей внутренней конструкции совершенно другой человек. И на драматической сцене я все начинаю с нуля. Поэтому я беру псевдоним», — поделился артист.

В июне Николай Цискаридзе не исключил, что может написать новую автобиографическую книгу. Балетмейстер признался, что не ожидал успеха, когда писал первую часть автобиографии «Мой театр», которая была опубликована в 2022 году.

Ранее Николай Цискаридзе назвал Шнурова героем времени.