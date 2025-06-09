Дайнеко захотела стать матерью во второй раз

Певица Виктория Дайнеко призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что хочет завести еще одного ребенка.

Дайнеко хочет, чтобы у нее с мужем, бизнесменом Беркели Овезовым, были совместные дети. Как отметила артистка, это желание взаимное с супругом.

«Все дети прекрасны, но у нас уже трое девчонок на двоих, если бы появился брат для них — это было бы здорово», — поделилась певица.

В апреле 2025 года Дайнеко вышла замуж за бизнесмена. У супруга артистки от предыдущих отношений есть двое детей. Девочки не присутствовали на свадьбе своего отца. Дайнеко признавалась в интервью, что они оба расстроились из-за этого, но не смогли повлиять на ситуацию.

Дайнеко растит девятилетнюю дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Певица отмечала, что экс-супруг практически не участвует в воспитании ребенка, но ей с этим помогает возлюбленный. В апреле 2025-го Дайнеко подала в суд на экс-супруга, чтобы лишить его родительских прав. Артистка заключилав мировое соглашение с бывшим мужем.

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