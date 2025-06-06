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Виктория Дайнеко заключила мировое соглашение с бывшим мужем

Певица Виктория Дайнеко сообщила, что заключила мировое соглашение с бывшим мужем
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woman___ru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что разрешила судебные разбирательства с бывшим мужем, музыкантом Дмитрием Клейманом.

Дайнеко заключила мировое соглашение с Клейманом. Артистка намекнула, что в этом ей помог нынешний супруг, бизнесмен Беркели Овезов. Заседание проходило в Никулинском районном суде.

«Потому что мой муж – самый лучший папа на свете», — заявила певица.

Дайнеко растит девятилетнюю дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Певица отмечала, что экс-супруг практически не участвует в воспитании ребенка, но ей с этим помогает возлюбленный. В апреле 2025-го Дайнеко подала в суд на экс-супруга, чтобы лишить его родительских прав.

В апреле 2025 года звезда вышла замуж за бизнесмена. У супруга артистки от предыдущих отношений есть двое детей. Девочки не присутствовали на свадьбе своего отца. Дайнеко признавалась в интервью, что они оба расстроились из-за этого, но не смогли повлиять на ситуацию.

Ранее Виктория Дайнеко назвала славянских женщин избалованными.

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