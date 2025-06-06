Стало известно, когда в России покажут аниме «Сказания Земноморья» Миядзаки

Фэнтези-аниме «Сказания Земноморья», основанное на книгах американской писательницы Урсулы Ле Гуин, выйдет в повторный российский прокат 19 июня 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании «RWV Film».

По сюжету сказочный мир Земноморья постигает беда, которая нарушает равновесие сил. Королевство приходит в упадок, а в сердцах людей поселяются злоба и зависть. Драконы, обитающие в Западном пределе, неожиданно появляются на востоке, чем приводят в ужас обитающих там людей. Верховный маг Гед по прозвищу Сокол отправляется искать первопричину всех бед, встречая по пути юношу по имени Аррен и девушку Терру, — и вместе с ними он разбирается, что же на самом деле происходит в Земноморье.

«Одним из центральных аспектов фильма является тема роста и самопознания. Она находит отражение в экзистенциальных вопросах, поставленных Урсулой Ле Гуин в оригинальном произведении: что такое истинная свобода, каковы границы человеческой воли, и что означает быть частью большего целого?» — сказано в пресс-релизе.

Режиссером фильма выступил Горо Миядзаки, сын знаменитого мультипликатора Хаяо Миядзаки. Премьера аниме состоялась в 2006 году, а в 2007-м оно вошло в список претендентов на премию Японской киноакадемии в категории «лучший анимационный фильм».

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