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Создатель «Миража» предостерег от секса с солистками: «Путь к падению»

Создатель группы «Мираж» Литягин: продюсер не должен спать со своими солистками
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Пресс-служба группы «Мираж»

Создатель, композитор и продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин заявил «Газете.Ru», что извлек важный урок во время работы с коллективами.

По словам Литягина, он понял, что ни в коем случае не стоит иметь отношения с солистками и другими женщинами, с которыми работаешь. Продюсер заявил, что продюсер не должен спать со своими вокалистками.

«Этого надо избегать, обходить стороной. Иначе это путь к падению. Композитор не должен спать со своей солисткой, продюсер не должен спать со своей солисткой. Это конец», — отметил композитор.

В марте Литягин рассказал, что работает над англоязычным проектом. Продюсер желает, чтобы проект стал успешен во всём мире. Он признался, что у него возникли проблемы при подборе солистки. Композитор рассказал, что ездил по разным странам, но не нашёл ни одну певицу с хорошим произношением.

Литягин хочет, чтобы его музыка на английском языке получила международное признание. Продюсер заявил, что приложит все силы, чтобы это получилось.

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