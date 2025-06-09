«Пожирал глазами»: Лариса Лужина раскрыла тайную любовь Никоненко

Звезда «Вертикали» Лариса Лужина раскрыла тайную любовь своего однокурсника по ВГИКу — актера Сергея Никоненко. Ее цитируют «Аргументы и факты».

По словам заслуженной артистки СССР, Никоненко был в восторге от своего педагога — Тамары Макаровой.

«Глядя на нее, он просто таял от восторга и пожирал ее глазами. Впрочем, к Макаровой невозможно было относиться иначе», — вспоминает она.

Лужина отметила, что Макарова была не только красавицей, но и добрым человеком — под предлогом обучения этикету приглашала студентов домой и кормила борщом или предлагала налепить пельменей. обучала этикету, учила, как пользоваться вилкой и ножом.

«Но на самом деле она просто хотела нас, бедных студентов, накормить, при этом никак не задеть нашего достоинства. Особенно Коле Губенко она добавки всегда подкладывала, он был полным сиротой и вырос в детдоме», — делится актриса.

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