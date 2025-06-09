Российский актер с трудом ходит после укуса клеща

У актера Старчикова диагностировали бореллиоз через год после укуса клеща

Актер театра и кино Степан Старчиков признался, что с трудом ходит после укуса клеща. О болезни он рассказал на передаче «Звезды сошлись» канала НТВ.

Артист Театра Моссовета рассказал, что три клеща покусали его на даче под Наро-Фоминском.

«Двоих соседка удачно удалила, а третьего мне пришлось самому доставать. Очень неудобно, он в шею впился, я доставал его по частям», — вспоминает 66-летний Старчиков.

До этого он уже удалял клещей самостоятельно, и это обходилось без последствий. Однако через полгода артисту стало тяжело вставать на ноги. В лаборатории спустя год после укуса определили, что это клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — опасное инфекционное заболевание, которое может поражать сердце, печень, почки, нервную систему и суставы. Несвоевременно начатое лечение может привести к серьезным осложнениям заболевания.

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