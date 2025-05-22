Актриса Ольга Лапшина заявила, что чувствует себя хорошо и занимается спортом

Известная зрителю по сериалам «Слово пацана» и «Аутсорс» актриса театра и кино Ольга Лапшина ответила на сообщения о приступе в театре. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Лапшиной, она действительно плохо почувствовала себя в воскресенье, 18 мая.

«Сделали кардиограмму, проверили. Сейчас все в порядке. Я уже спортом активно занимаюсь», — заверила она.

Накануне артистке вызвали скорую помощь из-за сильной боли в области сердца, сообщал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 63-летней знаменитости стало плохо во время спектакля «Пигмалион». Медики экстренно приехали на вызов в Театр Терезы Дуровой в Москве. Актрисе оказали первую помощь, однако от госпитализации она отказалась.

До этого в Москве госпитализировали актера Григория Чабана, который упал в обморок во время спектакля в Петербурге. Чабану стало плохо в самом начале спектакля «Три сестры», предварительно, из-за спазма сосудов.

Ранее актер Михаил Боярский в театре упал с высоты трех метров и получил травмы.