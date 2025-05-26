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Актеру сериала «Склифосовский» сделали операцию на ноги

Mash: актеру Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актеру Константину Юшкевичу провели операцию по замене тазобедренных суставов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Юшкевичу вставили протез, чтобы он смог нормально ходить. До операции артиста беспокоили боли в ноге из-за перекоса костей. Актер хромал и передвигался на костылях. В 2024 году ему заменили первый сустав, а в начале 2025-го – второй.

Как отмечает Mash, на данный момент Юшкевич активно выступает на сцене.

Юшкевич известен по ролям в фильмах «Дикари», «Упражнения в прекрасном», «Рассказы», «Игра в правду», «Склифосовский», «Балабол». Он окончил театральное училище в Екатеринбурге в 1991 году. В 1996 году артист выпустился из ГИТИСа. С 1996 по 2003 год он служил в Ленкоме.

22 октября 2024 года актриса из сериала «Склифосовский» Алена Яковлева рассказывала, что была доставлена в больницу с острой болью и подозрением на аппендицит. По словам артистки, в ходе обследования врачи установили другой диагноз, связанный с «кишечными делами». 25 октября актрису выписали из больницы.

Ранее в Москве госпитализировали Филиппа Киркорова.

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