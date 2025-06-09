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Внучка бывшего президента Узбекистана вступилась за невесту Лепса после конфликта

Блогерша Тилляева заявила, что Киркоров общался с ней свысока на шоу «Мастер игры»
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Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внучка первого президента Узбекистана, блогерша Мариам Тилляева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вступилась за невесту Григория Лепса Аврору Кибу после конфликта с Филиппом Киркоровым.

В шоу «Мастер игры» Киркоров, играющий роль Джокера, усомнился, что Киба обладает личностью. Он попросил объяснить блогершу, кто она такая, кроме «девушки Лепса».

В социальных сетях Киба призналась, что не может назвать Киркорова «королем» эстрады. Она объяснила, что певец и многие другие артисты выступали на праздниках ее родителей. Поэтому блогерша возмутилась намеку на то, что она может ничего из себя не представлять. Тилляева согласна с ней.

Тилляева отметила, что многие звезды выступали на ее дне рождения и других мероприятиях.

«Когда ты входишь в шоу-бизнес, а ты видел их по другую сторону как заказчик. А с тобой разговаривают с высоты. Не с уважением, а просто: «Кто ты? Да ты просто пустышка». Конечно, у любого человека, который был заказчиком этой звезды, будут вопросы. А с чего это я должна перед вами оправдываться?» — заявила блогерша.

Внучка первого президента Узбекистана добавила, что Киркоров тоже относился к ней свысока в «Мастере игры».

«У меня тоже такое было ощущение. Но из-за своих центральноазиатских восточных тонкостей не стала высказываться», — поделилась девушка.

Ранее внучка первого президента Узбекистана оправдалась за слезы в шоу «Мастер игры».

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