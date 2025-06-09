Ксении Бородиной не хватило денег на свадьбу мечты

Телеведущая Бородина не смогла позволить себе пригласить на свадьбу Кадышеву

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, почему ей не хватило денег на свадьбу мечты с бизнесменом Николаем Сердюковым. Звезда рассказала о торжестве в новом выпуске шоу «Кстати» от VK Видео.

По словам Бородиной, в качестве хедлайнера она хотела пригласить на праздник Надежду Кадышеву, однако из-за возросшей у молодежи популярности артистка повысила гонорар.

«Слушай, честно могу сказать, я очень хотела Кадышеву. Но она… вот ругаться нельзя: нет слов, какая дорогая!» — говорит Бородина.

В пригласительном на свадьбу Бородина попросила соблюдать дресс-код и ничего не снимать на ее свадьбе и не выкладывать контент, оставив съемки специально приглашенным специалистам.

Гостей будут пускать на церемонию по QR-кодам.

Бородина и Сердюков недавно официально оформили брак, а торжество проведут в отдельный день. Недавно новоиспеченные супруги улетели в первый в новом статусе отпуск.

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