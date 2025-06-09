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Лавров раскрыл, какие желания пробуждает «Евровидение»

Лавров: «Евровидение» вызывает желание вернуться к нормальным песням
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Denis Balibouse/Reuters

Министр иностранных дел России Лавров рассказал, какие желания пробуждает международный песенный конкурс «Евровидение». Дипломата цитирует РИА Новости.

«Мы много чего еще увидим, в том числе и в сфере культуры. Евровидение со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками тоже вызывают желание вернуться к нормальным песням про нормальный человеческий интерес», — сказал он.

О меняющихся тенденциях в сфере международных и спортивных мероприятий Лавров высказался в ходе выступления на «Форуме будущего 2050». Также он отметил, что в США сейчас тоже создают новые формы организации многосторонних глобальных спортивных состязаний.

«Евровидение» — международный музыкальный конкурс, проходящий под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. В 2008 году российский исполнитель Дима Билан выиграл конкурс с песней «Believe».

В мае стало известно, что певец Shaman (Ярослав Дронов) представит Россию на «Интервидении» — международном музыкальном конкурсе, который состоится в 2025 году в Москве. Песню «Прямо по сердцу» для конкурса написал продюсер Максим Фадеев.

Ранее Лолита Милявская призналась, что ей давно не нравился международный конкурс «Евровидение».

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