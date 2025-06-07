Shaman раскрыл детали о песне для «Интервидения»: «Достучится до каждого сердца»

Певец Shaman: песня для «Интервидения» неземная, но с русским размахом

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) раскрыл детали о песне для международного песенного конкурса «Интервидение». Об этом пишет «Пятый канал».

Shaman заявил, что написанная продюсером Максимом Фадеевым песня «Прямо по сердцу» получилась «немного неземной, но с нашим русским размахом».

«Музыка — это универсальный язык, ей не нужны переводчики», — сказал артист, отвечая на вопрос, поймут ли трек иностранные слушатели.

По словам Дронова, композиция вышла удивительно нежной и очень искренней.

«Я уверен, что она достучится до каждого сердца на планете», — сказал он.

Накануне журналистка Алена Жигалова слила в сеть отрывок песни Shaman для «Интервидения». Ее артист впервые представит 7 июня на церемонии вручения премии телеканала МУЗ ТВ.

Ранее певица МакSим впервые за пять лет выпустила песню.