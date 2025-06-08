Рыжий из «Иванушек» посоветовал женщинам не работать

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов, известный как «Рыжий» из поп-коллектива «Иванушки International», заявил в беседе с «Пятым каналом», что женщинам лучше не работать.

Григорьев-Апполонов считает, что девушка может совмещать личную жизнь и карьеру в случае, если это любимое дело. В ином положении артист не видит смысла работать женщинам.

«Если ты говоришь, что не любишь свою работу, а муж тебе говорит: «Ну и не работай. Хватит денег на нас двоих, на троих, на четверых — на семью», то и работать не надо», — отметил певец.

В сентябре 2024-го Григорьев-Аполлонов поделился мнением о том, что мужчины должны относиться к своим женам как к богиням.

Григорьев-Апполонов был женат на Марине Банковой, они расстались спустя 16 лет отношений в 2019 году. Тогда младший ребенок экс-супругов Артемий уехал с матерью в Санкт-Петербург, а старший остался с отцом в Москве, чтобы не менять школу. Певец признавался, что не контролировал первенца и позволял ему жить своей жизнью, но Иван серьезно относился к учебе, поэтому отсутствие родителя дома не сказывалось на оценках.

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