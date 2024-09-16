Рыжий из «Иванушек» рассказал, что значит относиться к женщине как к богине

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов, известный как «Рыжий» из поп-коллектива «Иванушки International», поделился мнением о том, что мужчины должны относиться к своим женам как к богиням. Его цитирует «Пятый канал».

«Женщина-богиня» — обязанность говорить эту фразу обычно принадлежит мужу», — сказал он.

Певец признался: он тоже всегда считал свою жену богиней и старался носить ее на руках.

«Богиня — это значит все офигенно. Все лучшее, все самое крутое, все самое красивое, все самое мудрое», — говорит Григорьев-Апполонов.

Григорьев-Апполонов был женат на Марине Банковой, они расстались спустя 16 лет отношений в 2019 году. Тогда младший ребенок экс-супругов Артемий уехал с матерью в Санкт-Петербург, а старший остался с отцом в Москве, чтобы не менять школу. Певец признавался, что не контролировал первенца и позволял ему жить своей жизнью, но Иван серьезно относился к учебе, поэтому отсутствие родителя дома не сказывалось на оценках.

Ранее Григорьев-Апполонов запретил учащемуся в МГИМО сыну жениться раньше 30 лет.

Накануне сообщалось, что российскую комедию «Тур с Иванушками» покажут за границей.