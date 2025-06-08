Дима Билан поблагодарил «голую вечеринку» и сравнил себя с космонавтом

Певец Дима Билан в интервью Надежде Стрелец признался, что благодарен за свои скандалы.

Речь идет о двух событиях – посещении «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой и пьяном выступлении в Самаре. Билан отметил, что на данный момент уже «проработал» эти события.

«Я как исследователь, как космонавт, которому всегда интересно какие-то новые горизонты постигать. Человек, который не прошел эти штуки, у меня больше вызывает вопросов, чем тот, который прожил это на глазах у людей. Упав сильно, разбив себе лоб и поднявшись. Вот это история уже прямо судьба!» — заявил певец.

В 2019 году Дима Билан появился в нетрезвом виде на концерте в Самаре по случаю Дня города. По воспоминаниям зрителей, исполнитель забывал петь в микрофон, а когда пел — у него срывался голос. Позже Билан признал, что «оплошал», и принес извинения.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

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